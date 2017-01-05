破壞電表竊電 土雞餐廳偷20萬多度
高雄市一家知名土雞餐廳負責人許姓女子涉嫌找人破壞電表偷電，1年內約省電新台幣140萬元。雄檢偵結，許女坦承犯行且與台電和解繳清欠費，處緩起訴1年，向公庫支付5萬元。
高雄地檢署今天表示，許女意圖減省電費，於民國104年7、8月起，以每2個月1萬5000元代價，僱用不詳男子破壞電度表內部封印鎖、封鉛改變結構，致電表計量失準，至105年7月遭台電查獲，涉竊電約20萬9000多度。
全案經台電公司向高雄市警察局報案，查扣電表和封印鎖，移送高雄地檢署偵辦。
檢方偵結，認為許女涉嫌竊取電能罪，但坦承犯行深表悔悟，且與台電公司和解並繳清欠費，處緩起訴1年，並應向公庫支付5萬元。1060105
(中央社)
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