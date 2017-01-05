新北萬里漂流木堆置場 6日開放民眾撿拾

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林務局今天說，多次豪雨風災為新北市金山及萬里一帶海岸帶來許多漂流木。為維護景觀，羅東林區管理處已將漂流木清運到萬里區臨時堆置場，明天開放新北市市民撿拾。

林務局羅東林區管理處表示，漂流木屬於可再生利用資源，為保護環境清潔、促進資源利用功效，並提供當地民眾利用漂流木進行藝術創作，日前已經將金山及萬里一帶海岸堆積的漂流木，清運到萬里區一處臨時堆置場。

管理處說，依據森林法規定，公告這處臨時堆置場在明天上午9時至下午4時，開放新北市市民撿拾，但不得撿拾森林法中所規定的12種珍貴木材，像是紅檜、台灣扁柏及台灣肖楠等，詳細公告內容可在管理處官網查詢。

管理處提醒，在公告時間內，現場設有臨時檢查站，撿拾時應隨身攜帶身分證接受檢查。1060105

(中央社)