習近平可能出席瑞士達沃斯會議
共同社5日報導，大陸國家主席習近平將出席本月17至20日在瑞士東部達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）年會（達沃斯會議），這可能是大陸國家主席首次出席達沃斯會議。
今年的達沃斯會議主題為「領導力：應勢而為、勇於擔當」，預料有關下屆美國川普政府的討論會受到關注。由於本月20日川普將出席總統就任典禮而難以赴會，所以習近平若出席，可能成為該會議之矚目焦點。
據消息人士透露，習近平計畫在本月中旬訪問瑞士期間出席達沃斯會議。
WEF秘書處也將在10日公布今年達沃斯會議的日程及出席者，路透報則指出，英國首相特蕾莎及荷蘭首相呂特考慮參加，而德國總理梅克爾及法國總統歐朗德預計將缺席。
(旺報)
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