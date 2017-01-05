擴散不佳 周日前西半部空品仍差

天氣穩定，擴散不佳，空污再拉警報！根據環保署空品監測網顯示，今（5）日全台西半部普遍空品不佳，中部西屯、沙鹿等測站，甚至北部部分地區，都達到對所有族群不良的「紅害」，環保署評估，要到周日冷空氣下來後，空品才有機會改善。

近幾日全台各地多處靜風狀態，PM2.5持續累積，導致空氣品質不良，今日中午統計全台共13站空品指標AQI超過151，達到對所有族群不良的「紅害」，其餘也有高達30測站AQI達到101~150，屬於對敏感族群不良的「敏感橘」。

「這波看來可能會壞到周六」，環保署監資處長張順欽指出，目前正值冷暖交替期間，天氣穩定，污染物不容易擴散，周日冷空氣下來之前，空品大致欠佳，但冷空氣下來後，是否又帶來髒空氣，將大陸霾害吹向台灣，則仍要評估後面氣象變化。

至於日前崙背站機器異常導致數據飆高情形，張順欽無奈指出，「機器是24小時運轉，沒有一例一休」，難免出現故障問題，除了每日標準氣體校正外，還有每周到每季的定期預防性維護，緊盯數據變化。

但台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，環保署以機器故障為由，刪除仍在合理範圍的數據。張順欽表示，這是為了避免將來引用錯誤數據，而將資料下架，他舉例，像澎湖馬公施放跨年煙火時，PM2.5濃度飆升到400多μg/m3，這數據有可信度，並不會輕易刪除。

(中時)