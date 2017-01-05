LamiGirls新舊戰力交接 預計決選4位新成員

Lamigo桃猿將在舉行啦啦隊選秀，徵選新成員。(猿隊提供)

Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls將為新年度招募4位新成員，「2017年LamiGirls星計畫」即將展開，預計透過「星計畫」公開徵選4位新啦啦隊人選，即日起即可在報名網頁上報名，預計2月5日公開舉辦「2017年LamiGirls星計畫」初選，決選則在2月25日。

此次選出4位成員，將獲得由球團及不動心娛樂公司完整規畫的藝人訓練以及兩年經紀約，每年籌備全新的音樂作品， 擔任遴選女孩的評審也是今年之最，初選的評審包括「最強評審」孫協志、「最狂評審」曹西平、「最美評審」陳思璇以及「最動感評審」Kimiko，這四位來自藝能界的強人將在初選會上決定LamiGirls候選人，進入搶四的終極決選會。

「2017年LamiGirls星計畫」初選第一階段預計在2017年2月5日（日）於三創生活園區公開舉辦，決選則定於2月25日（六）。報名網站即刻上線，有志參加的女孩可以至報名網站點選「我要報名」，填妥徵選資料之後確認送出，屆時會有專人聯絡，更多報名資訊以及徵選辦法請上「2017年LamiGirls星計畫」報名網站( http://www.lamigo.tv/lamigirls/ )以及鎖定LamiGirls官方粉絲專頁。

「2017年LamiGirls星計畫」熱烈開展之餘，LamiGirls將進行新舊戰力交接，原有成員Amis、妍言、Lily、卉妮、采依、Coya以及妃比皆因個人生涯規劃即將離開，球團對她們表示感謝以及祝福，也將在1月7日(六)公布七人感謝球迷朋友的影片。

(中時電子報)