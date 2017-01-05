LamiGirls新舊戰力交接 預計決選4位新成員
Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls將為新年度招募4位新成員，「2017年LamiGirls星計畫」即將展開，預計透過「星計畫」公開徵選4位新啦啦隊人選，即日起即可在報名網頁上報名，預計2月5日公開舉辦「2017年LamiGirls星計畫」初選，決選則在2月25日。
此次選出4位成員，將獲得由球團及不動心娛樂公司完整規畫的藝人訓練以及兩年經紀約，每年籌備全新的音樂作品， 擔任遴選女孩的評審也是今年之最，初選的評審包括「最強評審」孫協志、「最狂評審」曹西平、「最美評審」陳思璇以及「最動感評審」Kimiko，這四位來自藝能界的強人將在初選會上決定LamiGirls候選人，進入搶四的終極決選會。
「2017年LamiGirls星計畫」初選第一階段預計在2017年2月5日（日）於三創生活園區公開舉辦，決選則定於2月25日（六）。報名網站即刻上線，有志參加的女孩可以至報名網站點選「我要報名」，填妥徵選資料之後確認送出，屆時會有專人聯絡，更多報名資訊以及徵選辦法請上「2017年LamiGirls星計畫」報名網站( http://www.lamigo.tv/lamigirls/ )以及鎖定LamiGirls官方粉絲專頁。
「2017年LamiGirls星計畫」熱烈開展之餘，LamiGirls將進行新舊戰力交接，原有成員Amis、妍言、Lily、卉妮、采依、Coya以及妃比皆因個人生涯規劃即將離開，球團對她們表示感謝以及祝福，也將在1月7日(六)公布七人感謝球迷朋友的影片。
(中時電子報)
關鍵字：LamiGirls
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。