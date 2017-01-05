南市國民黨選賴清德年度代表字「霸」 市府：市長民意高

臺南市議會國民黨團選出「霸」字送給賴清德作為年度代表字。（程炳璋攝）

臺南市議會國民黨團首次為臺南市長賴清德評選年度代表字，選出「霸」字作為他一整年施政成績的詮釋，臺南市政府隨即回應賴清德一直以來的民調滿意度高，藍營民代指控偏離事實。

臺南市議會國民黨團前總召蔡育輝一口氣指出賴清德四項霸道施政，包括「怒嗆監察院、司法院，是霸，登革熱死亡112人，不國賠，是霸，後壁國際蘭花展換場地，也是霸，強漲房屋地價稅，房屋稅還回溯15年，更是霸。」

蔡育輝表示，大雨令賴清德誇口三年治水破功，網路上「賴神」之詞變成「賴半天」，在鄉親保受水患之苦時，他仍四處拜廟求總統夢，忘了自己是市長一職。

國民黨團另指出，臺南市議會議長賴美惠不讓議員在議場上表達意見、不讓議員清點人數，民進黨籍市議員不顧民怨，在面對地價稅、房屋稅、日本核災區食品進口議題上，阻擋藍營議員在臺南市食品安全管理自治條例中，增修訂定瘦肉精和日本核災食品條例，民進黨從市長到議員的一意孤行，用「霸」字形容最貼切。

臺南市政府回應，登革熱防治已見成效，去年只有兩例本土病例，房屋稅漲幅六都第二低，沒有圖利問題。日本食品稽查檢驗後均無發現輻射超標汙染。治水成果上，外水緩解，內水疏濬也有一定效用，幾次大雨，易淹水地區在紓解速度上更快。

臺南市政府表示，台南市的施政滿意度，在各家民調中皆受到人民的肯定，這是台南市政府團隊跟大多數市議會議員共同努力的結果，希望國民黨團也能夠珍惜這份人民的托付和期待，不要任意污衊人民的情感。

(中時)