嘉義魚市場禮盒 推產銷履歷與品牌認證

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嘉義魚市場今天在嘉義市政府中庭舉辦「新春艷獻」禮盒拍賣會，推出產銷履歷與品牌認證禮盒商品，以競價方式供民眾體驗傳統魚市場拍賣樂趣。

嘉義市長涂醒哲表示，嘉義魚市場是台灣第3大魚市場，今年新春推出禮盒包括「金雞富貴有魚」、「嘉澎湃」、「嘉歡喜」與「嘉有春」，名稱相當有趣。

拍賣專家也到場，教導涂醒哲等人喊價手勢，隨即邀涂醒哲主持拍賣，競標「金雞富貴有魚」禮盒。

嘉市府表示，台灣是海島型國家，農耕土地面積有限，飲食也較偏向擁有豐富動物性蛋白質的魚類，在得天獨厚海島環境下，希望人人享受「嘉魚」提供的好食材。1060105

(中央社)