因應一例一休 嘉義垃圾清運每週5天
嘉義縣環保局因應勞動基準法修正案一例一休上路，今天邀集各鄉鎮市首長開會研商後，決定未來垃圾清運時間，將由現行每週6天調整為5天。
嘉義縣環保局表示，18鄉鎮市調整後的垃圾清運時間略有不同，除了布袋鎮因港區特殊性週三、週六停收，以及阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉和中埔鄉等六鄉鎮，因考量山區偏遠特殊性，在符合勞基法一例一休規定下，由各公所近日自行公告清運時間外，其餘11鄉鎮市統一週三、週日停收。
環保局指出，18鄉鎮市每週清運日於近日將自行公布，環保局也將陸續更新各公所調整後的清運時間，民眾可上環保局官網查詢。
環保局呼籲民眾隨時注意最新垃圾車清運時間，勿隨意丟棄垃圾，影響市容整潔美觀，並做好垃圾分類。1060105
(中央社)
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