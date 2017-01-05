美駐日大使 川普擬提名親信海格提
美國總統當選人川普的政權交接小組今天向共同社透露，川普決定任命親信、交接小組要角海格提（William Hagerty）為美國駐日本大使，人事計劃將於近期公布。
共同社報導，海格提過去曾因商務活動駐日3年，對日本十分了解。相關人士表示：「他熟悉經濟，也深得川普信賴，這應該是重視日本的表現。」
如獲正式提名並經聯邦參議院批准，海格提任內將處理跨太平洋夥伴關係協定（TPP）以及減輕沖繩美軍基地負擔等重要課題。
海格提出生在田納西州，曾就職於知名顧問公司，在共和黨籍前總統老布希（George H.W. Bush）任內，參與制定貿易政策。
海格提還曾擔任田納西州政府的經濟開發負責人。2012年大選時，他在共和黨候選人羅姆尼（Mitt Romney）陣營工作，政商界都擁有豐富人脈。
他去年7月離開投資公司的管理職位，加入川普競選陣營，負責政治人事安排。1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。