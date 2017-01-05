美駐日大使 川普擬提名親信海格提

美國總統當選人川普的政權交接小組今天向共同社透露，川普決定任命親信、交接小組要角海格提（William Hagerty）為美國駐日本大使，人事計劃將於近期公布。

共同社報導，海格提過去曾因商務活動駐日3年，對日本十分了解。相關人士表示：「他熟悉經濟，也深得川普信賴，這應該是重視日本的表現。」

如獲正式提名並經聯邦參議院批准，海格提任內將處理跨太平洋夥伴關係協定（TPP）以及減輕沖繩美軍基地負擔等重要課題。

海格提出生在田納西州，曾就職於知名顧問公司，在共和黨籍前總統老布希（George H.W. Bush）任內，參與制定貿易政策。

海格提還曾擔任田納西州政府的經濟開發負責人。2012年大選時，他在共和黨候選人羅姆尼（Mitt Romney）陣營工作，政商界都擁有豐富人脈。

他去年7月離開投資公司的管理職位，加入川普競選陣營，負責政治人事安排。1060105

(中央社)