2016陸快遞日均服務逾2.5億人次
大陸國家郵政局表示，2016年，中國大陸快遞日均服務超過2.5億人次，支撐網路零售額超過人民幣4兆元，占社會消費品零售總額12.5%，新增就業20萬人以上。
新華社報導，大陸國家郵政局局長馬軍勝說，郵政快遞基礎設施建設、競爭業務開放、快遞下鄉、村村直接通郵等7項重點內容已納入大陸國家規劃綱要。今年，將實施放心消費工程，專案治理刷信、違規操作等侵害消費者合法權益的行為。
大陸快遞服務網點鄉鎮覆蓋率超過80%。2016年，農村地區收投包裹超過80億件，直接服務農產品外銷達1000億元以上。此外，大陸已累計開展聯動試點項目322個，直接服務的製造業年產值1207億元。
在末端服務能力方面，大陸布放智能快件箱累計超10萬組，年投遞快件逾10億件。透過加快推進快遞進校園工程，全國大學規範收投率已達到84%。
據大陸國家郵政局統計，2016年，大陸快遞業務量完成313.5億件，年增51.7%；業務收入完成4005億元，年增44.6%。1060105
(中央社)
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