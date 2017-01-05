自駕、VR等4大看點 美賭城CES2017強勢來襲！

一名男性正在試用Intel最新發表的VR眼鏡。（圖/美聯社）

一年一度的全球盛事- 美國拉斯維加斯（Las Vegas）的國際消費性電子大展（International Consumer Electronics Show）於今日（1/5）開幕，被譽為引領全世界電子產品潮流的CES，美國媒體認為，今年展覽中將迎來數個主要未來趨勢，包含尺寸愈來愈大的數位電視、自動駕駛（self-driving）科技、虛擬實境（VR）以及個人化的數位幫手產品，4種科技將引領未來新一波的視覺與使用者革命。

據美國哥倫比亞廣播電視（CBS）報導，每年全球科技迷盛典、美國最大的國際消費性電子展於今日開幕，每年的這個時刻，全球最新、最潮的尖端科技產品都會齊聚拉斯維加斯，各家大廠更無不卯足全力搶曝光。隨著個人化的科技產品當道，今年的CES大展將有4大亮點，其一：愈做愈大、愈來愈輕薄的數位電視，包含能支援超高解析度的OLED電視，韓國兩大廠樂金（LG）與三星（Samsung）無不拼全力搶攻這塊市場；其二：自動駕駛的技術，包含Uber、特斯拉（Tesla）、現代汽車（Hyundai）等大廠陸續推出自家的自駕車，Uber雖在加州被擋、但他們仍未放棄該項目。

韓國家電大廠LG將在今年CES大展中推出新款機場服務機器人。（圖/美聯社）

日軍大廠SONY將在CES大展中推出新款OLED TV。（圖/美聯社）

亮點三：讓人能身歷其境的虛擬實境產品，絕對是本次大展中的最火紅的商品，包含華碩（ASUS）擬推出首款支援虛擬實境功能的智慧型手機。同時，已掀起產業革命的它，將結合遊戲再次襲捲展區；其四：至於能作為好幫手的機器人，或是與蘋果的siri系統類似的智慧型電腦管家，也將在本次大展中強勢登場。近日在歐美市場爆紅的亞馬遜（Amazon.com）「Amazon Echo」，勢必成為數位管家的亮點之一。

大陸樂視將在CES大展中展出新推出的FF91電動車。（圖/美聯社）

「數位始終來自於人性」，如今紅遍全球的消費性電子大展，當初可是藉著同在賭城舉辦的成人娛樂博覽會（AVN），才逐漸站穩它在科技業的地位。無論是藍光光碟（blu-ray DVD）規格、或是早期的錄影帶，甚至於最新的虛擬實境，美國的成人影音都首開先例引入應用。甚至可以說，成人娛樂產業確認了未來應用科技的大方向。

(中時電子報)