胸罩夾陳情書結怨 傅達仁生前化解與恬娃4年心結

傅達仁、恬娃4年心結化解。(本報系資料照)

84歲資深主播傅達仁日前舉辦新書記者會，資深藝人恬娃不僅現場自掏腰包買了33本書，還與傅達仁開心合照。其實她4年前曾因「胸罩夾陳情書」事件惹怒傅達仁，兩人交情一度陷入冰點。

恬娃當年在台視擔任演員，受到傅達仁很多照顧，只是她4年前受邀傅達仁80歲壽宴，竟被維安人員搜出她夾在胸罩中的陳情書，導致時任總統馬英九缺席，讓傅達仁氣炸。不過恬娃則喊冤，那是放在皮包內的藝人連署書，不是什麼陳情書。

據《壹週刊》報導，傅達仁自此在任何場合碰到恬娃，都對她視若無睹，直到近來傅達仁傳出身體亮紅燈，讓恬娃十分擔心，透過命理師王馨怡居中牽線，終於讓傅達仁答應在新書記者會與恬娃相見，一解4年心結。

(中時電子報)