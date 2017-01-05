爭取高鐵認養集集線 賀陳旦：如大台灣省捷運
交通部長賀陳旦今日出席「高鐵10周年暨探索館開幕典禮」，行政院長林全也有出席。賀陳旦表示，高鐵自財務改革後，已變成「國有民營」，所以他宣示高鐵應有兩個政策性任務。
賀陳旦說，第一，高鐵12個站點間距，與國際間相比較密，所以不一定只充當城際運輸功能，還可以更多元，就像「大台灣省捷運」，有些如服務新竹園區通勤，有些服務旅遊功能等，像苗栗彰化雲林站周末人較多，顯現高鐵亦可配合國土重新塑造定位，所以高鐵未來應像捷運一樣，跟在地運輸系統進一步結合。為此他爭取高鐵認養集集線。
賀陳旦表示，第二個政策目的，望高鐵公司善用國際技術口碑，讓台灣軌道產業立足。他提到高鐵取得馬新高鐵（馬來西亞到新加坡高鐵）的顧問標案候選名單資格前8名，即使這次敲門沒有成功，也可以繼續讓高鐵的國際口碑帶領軌道產業。
(中時)
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