艾力克斯、李詠嫻代言公益 全場落淚

屏東基督教醫院與7-ELEVEN合作，串接雙方優勢與資源，今年推動「失智症整合照護模式」計畫，從居家、社區、照顧團隊到醫院，架構失智症守護網絡，縮短確診時間並提供完善照顧服務，期望能達到「自在老輕鬆顧」的目標。

號稱「地表最強公益大使」的演藝圈銀色夫妻檔艾力克斯、李詠嫻，也擔任今年「把愛找回來」計畫的代言人。他們說，因家中也有失智症長輩，感同身受家屬眼睜睜看著患者逐漸惡化卻無能為力，共同呼籲社會重視失智症。

兩人也朗讀寫給對方的一封信，假設如果有一天自己得到失智症，對另一半的真摯告白，提醒彼此過去點滴，宛如李詠嫻最愛的電影《手札情緣》中劇情，令現場動容。

李詠嫻說：「我們真是幸運的一對，在我們還年輕的時候就找到了彼此，大學時光看似已遠，但我相信UCLA加州大學是我們永遠的家，因為那是我們愛情的起點。無數個午後，我們並肩在校內大道的樹下談心，到處都有我們的不期而遇，課堂上、午夜的籃球場上、甚至在下雨的頂樓上，聽你說著星光列車劇情。

幾年後，你選擇在校內大道的樹下求婚，近百人的旁觀下，一場空前絕後最逗趣、無草稿演出的求婚。有點太超過，不過這就是你。你所做的每件事總是『愛搞很大』，我想是因為你有著寬大的心胸！而你無盡的寬厚與付出，也是我和朋友們覺得你最可愛的優點。

我們的愛情故事，更是繞著地球跑。我們一起橫越沙漠、在颱風狂風暴雨中爬山，更別說還牽著彼此的手、攀上滿是冰雪的山頭。或許你記得這是我們為了電視節目做過的，但親愛的，希望你記得我們總是一起經歷這麼多事物。你總愛說『就我們倆一起』，這句話也正是我們一同經營婚姻、家庭和事業的座右銘。不論大小事，我們倆一起決定。從一開始是我們倆，走到老也是我們倆。

永遠別忘了，你是我生命中的最愛、我最好的朋友、我的靈魂伴侶。你是我傾訴擔憂的對象，當然更是我分享夢想的對象。你的愛，激勵我能到達沒想過的地方，實現我沒想過自己能完成的事。謝謝你，和我共度這趟精彩的生命旅程。」

艾力克斯則說：「當我們決定一起展開屬於彼此的旅程時，我從沒想過我們的故事會像童話一般。一路上，跨越世界各地，我們創造了充滿愛與笑聲的永恆回憶。如果哪天記憶開始消逝，我會陪著你填滿每寸空白。我會告訴妳：我們在哪裡初次相遇、在哪裡第一次接吻，又是在哪裡，我們許下愛的諾言。」

語至此，艾力克斯激動地泣不成聲，一度無法繼續讀信。李詠嫻與全場給予他打氣後，他才繼續唸完信件全文：

「萬一，妳忘了我是誰，我只會當作是神給我機會，要讓妳從頭地再愛上我一次。我保證每天講笑話給妳聽，在海邊唱著歌陪妳一起看日出，然後像我們剛認識時那樣在雨中跳舞。我一定會握緊妳的手，輕撫妳的背，摸摸妳的頭髮。讓我的童話結局是『從此過著幸福快樂的日子』。」

(中時)