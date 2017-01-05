田徑》再無動力 兩屆奧運十項金牌伊頓退休

美國男子十項運動名將伊頓在里約奧運以8893分衛冕成功，完成2連霸，沒想到卻在2017年1月5日以無動力再戰為由宣布退役了。（美聯社資料照）

兩度在奧運會上奪得田徑男子十項全能金牌的美國名將伊頓(Ashton Eaton)5日以再無拚戰動力為由決定退役。

曾在2012倫敦與2016里約奧運連奪2面奧運金牌，並在里約以8893平奧運紀錄的分數攀上人生巔峰的伊頓，被譽為全世界最傑出的全能王，沒想到卻意外地選在28歲黃金時刻退役，在世界田壇投下一顆震撼彈。

伊頓表示，「我把人生最精華的時刻用在超越以及突破，如今已對這項運動失去熱情，再也引不起任何興趣，所以是該離開的時候了。」

伊頓的妻子布蘭妮（Brianne Theisen-Eaton）在里約奧運女子七項全能獲得銅牌，在國際體壇寫下一段佳話，然而布蘭妮決定與伊頓同進退，兩夫妻同日告別最愛的田徑，展開新的人生。

2016里約奧運似乎對全世界體壇嚇了一個魔咒，「飛魚」菲爾普斯、「牙買加閃電」波特與伊頓相繼退役，地表上最強的3個男人都高掛戰袍退休了。

(中時電子報)