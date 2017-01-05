田徑》再無動力 兩屆奧運十項金牌伊頓退休
兩度在奧運會上奪得田徑男子十項全能金牌的美國名將伊頓(Ashton Eaton)5日以再無拚戰動力為由決定退役。
曾在2012倫敦與2016里約奧運連奪2面奧運金牌，並在里約以8893平奧運紀錄的分數攀上人生巔峰的伊頓，被譽為全世界最傑出的全能王，沒想到卻意外地選在28歲黃金時刻退役，在世界田壇投下一顆震撼彈。
伊頓表示，「我把人生最精華的時刻用在超越以及突破，如今已對這項運動失去熱情，再也引不起任何興趣，所以是該離開的時候了。」
伊頓的妻子布蘭妮（Brianne Theisen-Eaton）在里約奧運女子七項全能獲得銅牌，在國際體壇寫下一段佳話，然而布蘭妮決定與伊頓同進退，兩夫妻同日告別最愛的田徑，展開新的人生。
2016里約奧運似乎對全世界體壇嚇了一個魔咒，「飛魚」菲爾普斯、「牙買加閃電」波特與伊頓相繼退役，地表上最強的3個男人都高掛戰袍退休了。
(中時電子報)
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