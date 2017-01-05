南韓召見陸駐韓大使傳達薩德問題立場

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韓聯社報導，南韓外交部5日上午召見中國駐韓大使邱國洪，就限韓令等中國針對「薩德」入韓的反制動向等兩國之間的多項問題傳達了南韓政府的立場。

去年2月，時任外交部次官補（部長助理）的金烘均曾召見中國駐南韓大使邱國洪，就其涉「薩德」（戰區高空飛彈防禦系統）有關言論表示抗議。但中國政府針對「薩德」入韓事宜採取相關措施後，政府召見中國大使傳達南韓政府的立場尚屬首次。

外交部爲了避免韓中關係更趨惡化，注重傳達韓方立場，沒有加大抗議力度。外長尹炳世2日曾表示，包括外交部在內，政府內部正在進行必要的討論，將先分析對方的立場後再採取適當措施。

南韓政府去年決定在朝鮮半島部署薩德反導系統後，中方採取如限制南韓明星赴中國演出、對南韓航空公司在中國申請赴韓包機航線不予批准、對樂天集團在中國經營場所進行全方位的稅務調查等。

在此情況下，中國外長王毅4日下午接見到訪的南韓在野黨共同民主黨的7名議員及前總統府秘書官朴善源，呼籲韓方叫停薩德反導系統部署進程，與中方共謀妥協方案。南韓政府當局相關人士就此表示，這與韓方立場完全相悖，很難接受。

(旺報)