前故宮院長林曼麗 出任國藝會董事長

我要評比

國家文化藝術基金會第八屆董事會第一次會議剛剛結束，會中由第八屆董事們選舉推選產生新任董事長林曼麗，文化部長鄭麗君也到國藝會向新任董事長及董事致意。林曼麗是第2次擔任國藝會任董事長。

林曼麗是台灣藝術學者，日本東京大學教育學博士，曾任國立台北師範學院美勞教育系系主任、台北市立美術館館長、國立故宮博物院副院長、國立故宮博物院院長等職，現任國立台北教育大學教授。

林曼麗過去在擔任國藝會董事長時，創設國內藝術與企業合作的平台和國藝之友，為台灣藝文發展開創了嶄新的一頁。

第八屆董事會名單包括文化部常務次長李連權；蔡清華、吳志中；前任台灣文學館館長鄭邦鎮、「泰雅族人間國寶」尤瑪達陸；王嵩山；文史學者李乾朗、企業家邱在興；學者蕭新煌、薛保瑕、姚瑞中、林曼麗、鄭榮興、音樂學者顏綠芬、翁美慧、前任文化立委陳碧涵、何幸芳、師大表演藝術研究所所長何康國、世新大學廣播電視電影學系助理教授滕兆鏘、書法家蕭瓊瑞以及陳志誠，名單除了企業界，多半回歸傳統文化界學者及藝術家，也涵蓋包括文學、美術、書法以及表演藝術界等21位。

新任董事會雖然企業家不多，但可望透過林曼麗操作藝企平台的熟稔度，為國藝會再創高峰。

(中時)