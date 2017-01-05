直播協商有影無聲 綠與時力隔空交鋒

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立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商出現直播有畫面無聲音，時代力量黨團總召徐永明希望協商在直播場合進行，別跑到陽台；民進黨團總召柯建銘說，協商多元，不是在電視機前表演。

蘇嘉全上午二度召集朝野黨團協商有關臨時會相關事宜，朝野黨團簽署朝野協商結論，並在談話會通過這項朝野黨團協商結論，臨時會下午開始到20日止，處理的特定議案為106年度中央政府總預算案、電業法部分條文修正草案與長期照顧服務法部分條文修正草案。

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘會後受訪表示，這樣的結局非常圓滿，期盼以後國會這樣運轉；被問當沖稅率調降與老舊建築重建法案，柯建銘說，暫不審議，經溝通，這兩個法案在野黨任何一黨要拉下協商，還是不會過，政治要衝突妥協才有進步。

此外，他說，不可能完全在電視轉播下朝野協商，昨天與中國國民黨團總召廖國棟談了3次，今天要先了解國民黨團會議結論，他先要私下了解國民黨開出的條件，這叫分組討論，不是在電視機前表演。

廖國棟會後受訪表示，國民黨團認為考試院副院長人事同意權行使不具急迫性，下會期開議後再處理、「當沖稅率調降與老舊建築重建法案委員會連審都沒審，一下要通過，立法院不是行政院立法局。

廖國棟表示，協商本來就多元，不是一定要在一定空間與時間或一定場域，他同意柯建銘所說，協商多元，任何有助於朝野或各黨間達成一定協議模式都不排除。

徐永明表示，實質協商都在協商外陽台上處理，希望蘇嘉全讓協商都在直播場合上進行，國民黨願對總預算案實質協商、表決大戰會降低，民進黨團同意撤一些案子，這些過程與各自考量應讓民眾知道，否則院長協商空洞化，希望各黨團與蘇嘉全堅持這個原則。

徐永明說，蘇嘉全昨天的談話對執政黨團發揮一定影響，法案數量太多不符臨時會意旨，這算是蘇嘉全成就，較可惜過程在別的地方發生。1060105

(中央社)