一頂熊大安全帽 揪出慣竊啃老男
苗栗縣通霄鎮20歲李姓男子不務正業在家當「啃老族」，去年底2個月內至少犯下7起機車、寺廟、住宅竊案，因作案逃逸過程所戴「熊大」圖案安全帽格外醒目，成為落網鐵證。
苗栗縣警局通霄分局今天指出，李男自小由祖母一手帶大，長大後卻終日遊手好閒到處廝混，不僅當「啃老族」，缺錢時還回家偷祖母的錢包、家當，去年底等待服役期間更變本加厲，連續在苗栗、通霄、西湖等鄉鎮犯下至少7起機車、寺廟及住宅竊盜案件。
警方調查，李男去年10月至12月期間，陸續前往通霄鎮城南里、新埔里廟宇竊取捐獻箱內現金，連信徒放在神桌下供奉「虎爺」嘴巴裡的紅包都不放過，還曾躲在廟宇神桌下，等到夜晚寺廟關門再動手行竊，每次得手金額新台幣450元至數千元不等。
李男去年11月間，在苗栗市文聖里竊取一輛機車作為犯案代步工具，後因故障棄置路旁，再偷其他機車並換掛原先車牌繼續犯案，逃逸過程所穿的醒目黑白格子外套以及「熊大」圖案安全帽都被路口監視器拍下。
李男去年12月29日前往西湖鄉一名退休記者家中竊取現金1000元及價值5000元的平板電腦後逃逸，警方根據沿線監視器畫面鎖定李男並循線逮捕，機車上的「熊大」安全帽成了鐵證，李男坦承犯案，訊後依竊盜罪移送法辦。
警方表示，李男另供出曾在苗栗、竹南、大湖警分局轄內犯下多起竊案，正進一步擴大清查。1060105
(中央社)
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