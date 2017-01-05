大仁科大寵物美容檢定場地 獲准設立

屏東大仁科技大學設立全國大專校院唯一寵物美容學位學程，並設置乾溼分離的寵物美容訓練場地，取得勞動部核發「寵物美容丙級技能檢定術科測試場地」評鑑合格證書。

這是南台灣第1個獲准設立的「寵物美容丙級技能檢定術科測試場地」。

大仁科大表示，行政院勞動部已於102年1月發佈「技術士技能檢定寵物美容職類規範」，明確規範從事寵物美容工作內容及相關法規，還有寵物美容技術、工作場所的安全及衛生。

大仁科大指出，大仁科大在民國102年7月開設專門的學分學程，不只教授寵物美容技能，還有寵物護理相關專業知識，並且積極輔導學生考取民間寵物美容專業證照與即將到來的寵物美容丙級證照，同時對外開辦「寵物美容」進修部。1060105

(中央社)