郭烈成改名郭盈志 被公告獎勵檢舉
餿油案地下工廠業者郭烈成已改名郭盈志，法務部執行署表示，郭烈成還欠罰款新台幣4697萬7970元，被法務部發布獎勵檢舉公告，鼓勵全民追查他有沒有隱匿的財產。
郭烈成因涉嫌收購動物飼料用油、餿水油、皮革油，攪拌烹煮熬煉成劣質油品後，再供貨給強冠公司牟利，民國103年屏東地檢署查獲後，被屏東縣衛生局依食品安全衛生管理法，處以4800萬元，移送法務部行政執行署屏東分署強制執行。
屏東分署除扣押郭烈成存款等財產外，並查封名下1輛2012年賓士自小客車，以152萬元賣出，清償欠稅及罰鍰後，郭還欠罰鍰4697萬7970元。
屏東分署表示，郭名下目前沒有可供執行的財產，屏東分署除了積極追查是否有隱匿的財產外，並且希望透過公告獎勵檢舉，鼓勵全民一起追查他有沒有隱匿的財產，例如：登記在他人名下的房產、股票、車輛、寄放在他人處所的現金、金飾、珠寶等等。
屏東分署表示，依檢舉人所提供財產資料線索，查獲義務人可供執行的財產，並經依法執行，致公法債權獲償金額在1000萬元以下者，按5%計算獎金；超過1000萬元，超額部分，按2%計算獎金，最高以100萬元為限。
郭烈成在這場黑心油食安事件，除了被重罰外，刑事部分2審改判23年6個月待併執行刑，上訴最高法院中，目前因持有改造槍枝及子彈，判刑3年6個月定讞，於去年11月8日入監服刑。1060105
(中央社)
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