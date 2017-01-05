教唆殺男童案 李靖將被鑑定

男子李靖（深藍衣）被控教唆男子陳天心（綠衣）殺害小六男童，兩男遭判無期徒刑後，高等法院5日開庭，兩男對延長羈押均無意見；法官庭末諭知中央警察大學教授沈勝昂明天到看守所諮商鑑定兩男。中央社記者劉世怡攝 106年1月5日

男子李靖被控教唆男子陳天心殺害小六男童，兩男遭判無期徒刑後，高等法院今天開庭，兩男對延長羈押均無意見；法官庭末諭知中央警察大學教授沈勝昂明天到看守所諮商鑑定兩男。

全案緣於民國104年5月12日，新竹一名小六男童，被李靖帶回租屋處，李男趁著男童在打電腦遊戲時，指示共犯陳天心從男童後方以手臂將其勒斃；李男將男童抱至另一間租屋處，再施放水煙式殺蟲劑並服藥企圖自殺未果。

李男供稱因生活壓力想要輕生，但卻不想單獨死去，才策劃找來因打球認識的男童，要拉他共赴黃泉，並以新台幣50萬元酬謝金，誆騙陳男協助犯案。去年7月一審新竹地方法院判李男及陳男無期徒刑，經上訴，由台灣高等法院審理。

李男與陳男的羈押期將於1月17日屆滿，高院今天開庭提訊兩人到庭，兩人對於延長羈押均無意見；檢察官在庭上聲請針對被害男童父親進行心理衡鑑，請求委託馬偕醫院精神醫學部資深臨床心理師鍾昭瑛進行。

法官庭末對李男及陳男諭知「星期五沈教授會到看守所諮商，請配合」。沈勝昂為中央警察大學犯罪防治學系教授，曾對死囚鄭捷及八里雙屍命案被告謝依涵就可否教化進行鑑定。1060105

(中央社)