開車發生口角 男撞人致死重判11年
吳姓男子開車時和騎機車的黃姓男子發生口角，吳男一氣之下開車衝撞黃男，致使摔落農田致死，法院重判吳男有期徒刑11年。
法官認為，案發後吳姓男子第一時間未坦承犯案，且未和被害人達成和解，因此依傷害致死罪判處有期徒刑11年。
根據彰化地方法院今天公布判決書，40歲的吳男去年8月開車行經彰化田尾鄉光復路路段時，妨礙到黃男騎乘機車，2人發生口角。黃男先罵了一聲「幹」，吳男原本要開車離開，但越想越氣，又把車子開回來衝撞黃男的機車。
黃男被撞後，因衝擊力道強大，撞上電線桿後傷重，送醫急救後宣告不治，而黃男的機車則摔落到農田；案發後，吳男一度謊稱是不小心撞到人，不過檢警查覺有異，循線查出是吳男故意衝撞。
地院法官認為，吳男僅因細故就難忍憤怒，造成被害人家屬承受難以平復的喪親之痛，且考量被告犯後第一時間未坦承犯行，且未能和被害者家屬達成和解，因此依傷害致死罪判處有期徒刑11年。1060105
(中央社)
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