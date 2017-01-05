總為霧霾能蔽日 成都不見使人愁

陸媒《四川日報》微博帳號刊出一組照片，是5日上午所攝，標題是「你沒看錯，這是今天成都的太陽....」。（圖／四川日報微博）

成都早晨的太陽看起來就像是一顆蛋黃高掛空中。（圖／四川日報微博）

分不清是白天還是黑夜，也分不清是太陽或月亮。（圖／四川日報微博）

冬天到來後大陸霧霾問題更加嚴重，官民束手無策，大聲疾呼、網路惡搞、自我解嘲、嚴厲批評全部無效，霧霾趕也趕不走，只能戴上口罩、減少出門，在家裡多開幾台空氣濾清器，這感覺跟當年躲空襲警報大概差不多吧！

四川近日亦為霧霾所苦，成都市區灰濛濛一片。當地媒體《四川日報》編輯在微博上刊出一組照片，成都白天看來跟夜間差不了多少，太陽被霧霾遮住，灰暗得像一盞昏黃路燈。

唐朝李白如果在四川成都見此景不知有何佳句？（圖／四川日報微博）

李白《登金陵鳳凰台》寫道：「總為浮雲能蔽日，長安不見使人愁。」看來能蔽日的不只是浮雲，還有霧霾；千年前李白在金陵看不見長安，千年後當地人在成都卻看不見成都。

人在成都，卻看不見成都是什麼樣。（圖／四川日報微博）

「蜀犬吠日」以後得有新解了。（圖／四川日報微博）

唐朝柳宗元《答韋中立論師道書》中寫道：「屈子賦曰：『邑犬群吠，吠所怪也。』僕往聞庸、蜀之南，恆雨少日，日出則犬吠。」意指四川多雨，少見太陽，犬隻見日出而群吠，後人以「蜀犬吠日」喻人少見多怪。霧霾再這麼嚴重，「蜀犬吠日」也得有新解了。

(中時電子報)