毛加恩復出？不當球員改當聖徒隊GM
前璞園球星「毛毛」毛加恩最近突然在臉書貼出穿著高雄聖徒隊T恤照片，似乎預告自己打算重披戰袍，毛加恩5日表示，膝蓋舊傷未癒的他，不是打算宣告復出，而是準備身兼高雄聖徒隊GM(領隊)，續替自己最愛的籃球貢獻心力。
34歲的毛加恩，SBL生涯效力璞園9個球季，卻因膝蓋傷勢影響正常表現，選在2015年2月28日舉辦退役賽，隨後轉任璞園董事長特助秘書，也常在國內時尚圈出席精品代言活動，最近更與友人在台北東區開了墨西哥餐廳。
日子都已過得如此充實，為何還當聖徒隊GM？毛加恩說：「我真的忙到快瘋了，最近幾個月被公司調到內湖賣房，還須出席活動代言，偶爾到餐廳幫忙，可是我很想幫忙聖徒隊，所以才會來做一些行銷、媒體公關等工作。」
只是聖徒隊本季開季4連敗，本周六、日下午3點將於高雄中學體育館分別遭遇越南西貢熱火與菲律賓火焰，為了提升球隊戰力，毛加恩也做好GM份內工作，除了找了曾打過NCAA一級的友人魏士傑助陣，更找兩名菲律賓亞洲內援。
「周末兩天我會南下高雄，看看這支球隊還須怎樣補強，除了光靠洋將，我們也須提升整體戰力，所以我才找人助陣，」毛加恩說，「目前我也跟王信凱取得聯繫，希望他可在2月加盟我們，更持續跟國內退役球星探詢加盟意願。」
毛加恩強調，自己成為聖徒隊GM，要做到的工作很多，除了行銷、媒體公關與找球員，還要憑藉自己最近幾年的關係，替聖徒隊找到更多贊助廠商，「我知道接下來我的日子會很忙，可是為了籃球，我願意好好拚下去。」
看來毛加恩將會好好迎接這個人生全新挑戰，下次球迷在聖徒隊比賽場邊看到他的時候，別忘記跟他說聲，「領隊，辛苦了！」
(中時電子報)
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