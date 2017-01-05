心碎一地才滅火 李玉璽斷吳心緹稱「單身」
藝人李亞明之子李玉璽去年因演出超夯國片《我的少女時代》歐陽非凡一角走紅，近日他獨挑大樑演出新版《惡作劇之吻》「植樹」，被周刊爆料和女主角「月琴」吳心緹假戲真做，留女方在家過夜13小時，對此，他一度坦言對女方有好感，昨(4日)又在臉書滅火自清「單身」，粉絲則虧他：「我都碎完了你才講」。
據《鏡周刊》報導，李玉璽最近受訪談吳心緹，直言：「現在就是慢慢發展！」沒否認兩人是否假戲真做，讓許多粉絲心碎獻上祝福，昨他則在臉書改口，表示本來不想多說，但因不想要粉絲想太多或擔心，聲明：「謝謝你們，但是我依舊單身。不用心碎，也不用祝福」，正面否認緋聞。
(中時電子報)
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