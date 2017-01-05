活到老學到老 曾秀鳳唸大一國中同學已是教授

2位LPGA女將徐薇淩(前右)與李旻(前左)，都是曾秀鳳(前中)指導過的後進。(圖：摘自曾秀鳳臉書)

連續9年全球巡迴賽首戰─日立慈善女子公開賽，6日在桃園龜山東方球場開打，包括賽史首度參賽的前球后曾雅妮等6國女將，無疑是這場比賽主角，但其實比賽期間還有1位在場外默默作著傳承工作的「主角」，她是曾秀鳳。

曾秀鳳(前右)今年日立慈善賽仍會主持教學活動與帶小學員進場觀戰。(圖：摘自曾秀鳳臉書)

曾秀鳳，5年級生之前出生的球迷對她不陌生，她曾是旅日女將，於1994年至2000年期間贏過五場日巡冠軍，現在年輕選手都管她叫：「老師」，國內被她調教過的新生代選手，不計其數。

一次在《阿路巴》高球雜誌看到曾秀鳳的自述，文中第1段寫著：「我除了吃飯、打球速度比較外，其他都比人慢半拍，我讀大一時，我國中同學都已經是教授了！」因為覺得有趣、好奇，吸引筆者繼續看下去，看完後覺得應與所有人分享，學習她的好學精神。

曾秀鳳今年49歲，人生最菁華的青春都在高球場上與人爭高低、拚榮耀，她在自述文中寫道：「2006年我做了人生最大的抉擇，就是重校園揹著書包上學去。」

39歲那年，她到台北體院(現台北大學)唸大1，她的同班同學只有18歲，她打趣說：「我是台灣職業運動員年紀最大讀大學、也是台北體院創校以來『最年長』的學生，老師常常上課到一半就來一句：秀鳳姐，妳覺得呢？笑翻整個教室。」

有趣的不止是這樣，曾秀鳳考術科那天遇到職業大前輩沈忠賢當監考老師，沈忠賢與其他考生都對她問同樣的問題：「妳也來監考嗎？」，她的回答沈忠賢一度不相信，直到看到考生名單她虧說：「真有妳的。」引起當場所有人哈哈大笑。

曾秀鳳那次考試打了71桿，寫下有史以來入學考最佳成績，就這樣順利展開大學生活，只唸書時常在外比賽，少進教室，起初還有同學誤以為她是老師，惟因當了20幾年普羅，後來上課時確實當起高球用品、球場介紹的「小老師」。

大學畢業後，當時說服她到台北體院唸大學的王宏宗老師，鼓勵她唸繼續深造，曾秀鳳決定繼續挑戰自己攻讀碩士，碩1、碩2，她以44、45歲高齡，帶領台北體院勇奪大專盃團體金牌2連霸，但因論文趕不出來，晚同學1年畢業，她開玩笑說：「我多繳了1年費，在追、趕、跑、跳、碰之下，在104年2月解決了可怕的厄夢，完成了幾乎不可能的任務。」她拿到碩士文憑那年已45歲，且是國內高壇第1位具碩士文憑的女普羅。

家住新竹新豐球場旁的曾秀鳳，因從小地緣關係與耳濡目染，球員生涯過了2、30載；引退後以39歲高齡唸大學、45歲取得碩士文憑，並決定將一生所學傳承給下一代，如今已是台北城市大學助理教授的她，桃李滿天下，包括旅美女將徐薇淩、程思嘉等多位國內新生代後起之秀，都是她指導過的學生，不求任何名利回報付出，贏得所有後進敬佩。

曾秀鳳談到重返校園這段故事的用意，主要在鼓勵後進不要停止任何學習，惟有不斷學習，才能去開發無限的可能。

(中時電子報)