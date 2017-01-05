3D電影車巡迴台中播映 海線學童看見台灣之美

立法院副院長蔡其昌也戴上特製眼鏡，與三光國小學童一起欣賞3D電影《3D台灣》。（王文吉攝）

三光國小學童欣賞3D電影，看得入迷，有人忍不住揮舞小手，不斷在空中抓取。（王文吉攝）

美力台灣3D電影車至大安區三光國小播映，本月將巡迴華龍、鹿峰、吳厝、梧南國小放映。（王文吉攝）

美力台灣3D電影車巡迴偏鄉小學放映，讓孩子身歷其境，看見台灣之美，在立法院副院長蔡其昌與海灣故事協會力邀下，上午到大安區三光國小與沙鹿區鹿峰國小播放電影，把3D電影的歡樂帶入校園。

三光國小65名學童戴上特製眼鏡，欣賞3D電影《3D台灣》 ，小手不斷在空中來回抓取，臉上充滿驚喜的表情，蔡其昌也一起觀看，他表示，他一直致力解決台灣的數位文化落差，因此跟海灣故事協會舉辦一系列活動，讓偏校可以得到更多的資源跟關注。

「美力台灣3D行動電影車」本月巡迴台中海線5校，包括華龍、三光、鹿峰、吳厝、梧南國小放映， 除吳厝國小播映《愛上藍色珊瑚礁》，其餘4校欣賞《3D台灣》 。

曲全立導演運用3D鏡頭，記錄台灣的山川人文，歷經8年細心刻畫，讓人們更深刻體會台灣之美，並斥資270萬打造高科技3D行動電影車，將作品送到偏鄉學童的眼前，讓他們能免費欣賞到他們所不知道的台灣。

美力台灣團隊的3D行動電影車，至今跑遍316個鄉鎮，走過10萬里路，播映1千場的電影。曲全立說，路途越遙遠，學校越小，他們越要去，遠至蘭嶼、金門、澎湖，都有我們的足跡，學校人數最少只有20、30人。

(中時)