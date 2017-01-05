當沖減半跳票 林全：尊重立法院

我要評比

行政院長林全（前中）5日被問到有商家趁著「一例一休」實施之際漲價，他表示，企業趁機漲價，卻未將應有的獲利回饋給勞工，都不應該被接受，且法律上本來就有一定的罰則。左為桃園市長鄭文燦。(中央社)

針對當沖降稅未排入臨時會議程，行政院長林全下午受訪表示，行政院儘量把民生法案及有共識的部分儘量提出去。證交稅當沖部分增做過調查，相當多朝野立委都有同意的看法才提出來。

林全說，如果立法院考量臨時會朝野黨團氣氛而有任何考慮，行政院充分尊重立法院，行政部門有行政部門的看法，但會尊重立法院最後做的決定。

(工商)