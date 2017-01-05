MLB》不讓投手打WBC 海盜投教：太快調整易受傷

松坂大輔助日本奪下經典賽二連霸後，至今仍一蹶不振。(美聯社資料照)

對於參加經典賽(WBC)，不少大聯盟球隊都傾向不放人，其原因不外乎是國際賽打亂選手調整節奏，容易增加受傷的風險，過去幫助萊瑞安諾等人找回身手，現任海盜投手教練的希瑞吉(Ray Searage)就直言，他不希望任何海盜的先發投手參賽。

一般的狀況，大聯盟新球季都在四月開打，各球隊會在二月中展開春訓，但經典賽則多在三月舉行，換言之，各家好手必須提前在三月，就得進入備戰狀態，據《theScore》報導，希瑞吉認為這很容易導致他們在球季中受傷，尤其投手更是如此。

「提前兩周開機，等同替季中受傷這件事，敞開了大門，」希拉吉會這麼說，是看到過去曾效力海盜，在2013年打經典賽的W.羅瑞格茲(Wendy Rodriguez)及葛瑞里(Jason Grilli)，雙雙都在該年季中因傷缺陣；因此，即便他認同這有助棒球發展，「但如果任何投手問我，我會拒絕他。」

儘管希瑞吉坦言，他的想法並非適用每個人，但不得不否認，放眼過去助日本二連霸的松坂大輔，還是數次投入中華隊的增菘瑋、王躍霖等人，頻繁出戰國際賽後受傷、身手退化的案例，確實不少，選手賭上職業生涯，或許得有完善配套，才能吸引更多好手，願披上國家隊戰袍。

(中時電子報)