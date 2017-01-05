診所掛號費傳漲聲 高市暫無調漲

工鬥表示，勞動部倉卒讓一例一休上路，對勞工而言毫無保障。（資料照/杜宜諳攝）

一例一休新制元旦上路後，高雄市診所多受到衝擊，人事成本起碼多出兩成，掛號費傳「漲」聲，有診所醞釀調漲，但至今無人敢付諸行動，就怕嚇跑病人。目前高市診所掛號費傾向凍漲，但有醫師認為得觀察兩個月，屆時恐現漲價潮或假日停診潮。

高雄縣醫師公會理事長盧榮福指出，近日確實在醫界Line群組有部分診所提出醞釀調漲掛號費，但大家不敢有動作，「如果調到兩百塊，病人會心痛啊！」更怕沒人願意上門看診，形同兩面刃。

盧榮福本身在岡山執業，周六有看診，他估算，勞基法新制上路後，假日上班須給加班費，人事成本至少多出2成，多支付數萬元薪資，只能自行吸收；另外，藥師不好找，一般診所通常只有一位，不可能天天上工，呼籲政府能給予「假日醫師調劑權」。

盧榮福直言，一例一休之後，診所恐出現兩種態樣，一是假日乾脆休診，減輕負擔、二是被迫調漲掛號費。在鳳山執業的醫師高維祥也認為，必須等到一、兩個月後再來觀察，屆時各診所恐因人事成本負荷重，「漲」聲不斷。

高市醫師公會理事長王欽程直說，此新制顯示衛福部與勞動部政策不一致，勞資協商有難度，員工不願在平日休假，資方又得負荷假日開診的人事成本，疾呼政府應有完善配套措施。

高雄市衛生局長黃志中指出，尚未接獲診所要調漲掛號費訊息，倘若是在衛福部公告的最高上限範圍內，基本上地方主管機關不會介入；而假日看診部分牽涉層面廣，必須綜觀來看，不能只考慮民眾需求的方便性，亦要考量醫護人員有無工作超時、過勞等情事。

(中時)