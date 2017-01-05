診所掛號費傳漲聲 高市暫無調漲
一例一休新制元旦上路後，高雄市診所多受到衝擊，人事成本起碼多出兩成，掛號費傳「漲」聲，有診所醞釀調漲，但至今無人敢付諸行動，就怕嚇跑病人。目前高市診所掛號費傾向凍漲，但有醫師認為得觀察兩個月，屆時恐現漲價潮或假日停診潮。
高雄縣醫師公會理事長盧榮福指出，近日確實在醫界Line群組有部分診所提出醞釀調漲掛號費，但大家不敢有動作，「如果調到兩百塊，病人會心痛啊！」更怕沒人願意上門看診，形同兩面刃。
盧榮福本身在岡山執業，周六有看診，他估算，勞基法新制上路後，假日上班須給加班費，人事成本至少多出2成，多支付數萬元薪資，只能自行吸收；另外，藥師不好找，一般診所通常只有一位，不可能天天上工，呼籲政府能給予「假日醫師調劑權」。
盧榮福直言，一例一休之後，診所恐出現兩種態樣，一是假日乾脆休診，減輕負擔、二是被迫調漲掛號費。在鳳山執業的醫師高維祥也認為，必須等到一、兩個月後再來觀察，屆時各診所恐因人事成本負荷重，「漲」聲不斷。
高市醫師公會理事長王欽程直說，此新制顯示衛福部與勞動部政策不一致，勞資協商有難度，員工不願在平日休假，資方又得負荷假日開診的人事成本，疾呼政府應有完善配套措施。
高雄市衛生局長黃志中指出，尚未接獲診所要調漲掛號費訊息，倘若是在衛福部公告的最高上限範圍內，基本上地方主管機關不會介入；而假日看診部分牽涉層面廣，必須綜觀來看，不能只考慮民眾需求的方便性，亦要考量醫護人員有無工作超時、過勞等情事。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。