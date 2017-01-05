燦坤搭紅色星期五列車 買蘋果指定品滿萬折千

iPhone 7 曜石黑色128G市價28500元，會員價26500元。（圖／燦坤提供）

為慶祝即將到來的農曆新年，燦坤於明(6)日與蘋果同步，舉辦名為「紅色星期五」(Red Friday)活動，凡在當天於全台燦坤Apple Shop購買指定款Mac及iPhone，包括去年10月甫上市的iPhone 7，即享滿萬現折千，最高折抵1萬3千元，並可刷卡8期0利率，另全系列iPhone搭配中華電信4G門號699資費方案，市價可現折1萬元，Beats Solo 3 wireless頭戴式無線耳機不限顏色皆可享65折優惠。

燦坤宣布明日享限時優惠的產品包含iMac、MacBook、MacBook Pro (不含 2016 年底推出配備 Touch Bar 的 MacBook Pro 機種)、MacBook Air 、Mac Pro以及 iPhone 7系列機種、iPhone 6s系列機種。舉例來說， iPhone 7 曜石黑色128G市價28500元，1/6會員價26500元；MacBook 256G 玫瑰金(MMGL2TA/A)市價41900元，現折4千元，會員價37900元； iMac 27吋 配備5K顯示器及 2TB儲存容量 (MK482TA/A)市價78900元，直降7千元，會員價71900元；紅色Beats solo3 wireless頭戴式無線耳機 市價9990元，會員價6494元。

燦坤商品部副總李經緯表示，為了滿足消費者在年前購買蘋果iPhone、筆電的需求，除了去年年底前剛推出Touch Bar 的MacBook Pro 機種不在優惠活動之列，舉凡今年消費者搶購的iPhone 7曜石黑、玫瑰金MacBook，以及最熱銷的MacBook Air 13.3吋，燦坤祭出滿萬現折千的折扣、刷卡高分期以及搭配門號等優惠減輕果粉的負擔。

(中時電子報)