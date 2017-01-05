南高屏澎交通論壇 高鐵南延屏東受矚目
2017南高屏澎交通論壇5日於屏東縣政府舉辦，期許透過各縣市政府跨域合作，加強彼此交通運輸系統交流，奠定區域共榮、共享發展基礎，會中屏東縣長潘孟安再次呼籲交通部，應盡速公布高鐵南延屏東方案，不論甲案或乙案皆可，「就是不要吃案」。
中山大學社會科學院院長張其祿指出，大眾運輸工具很多時候都僅差最後一哩路，無法順利接駁到達目的地的結果，就是讓民眾情願開車或騎車通行，若能透過區域系統連結，從點到面，相信能大幅提升運量。
屏東大學教授白金安也強調，屏東因為一條南二高闢建，讓國境之南遊客每年超過880萬人次，還有農業生物科技園區進駐，都是便利交通帶來的發展，他認為，若高鐵無法延伸至屏東，從國土計畫層面來看整體發展，對屏東真的非常可惜。
潘孟安語氣沉重表示，交通是一個城市進步發展的重要指標，但官員總是以台北觀點看全台，嚴重忽略屏東縣民通行權益，他說不能因為「腳麻」了就選擇忽略，「不要最後連腦都麻了」，期望重話能喚醒沉睡的交通部。
預計針對高鐵南延屏東一案下周將在台北開記者會，潘孟安說，便捷交通是人民引頸期盼，屏東人不要求特權，只希望能公平對待，呼籲政府能盡速核定。
(中時)
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