林全：一例一休是社會進步的象徵

行政院長林全（前中）5日被問到有商家趁著「一例一休」實施之際漲價，他表示，企業趁機漲價，卻未將應有的獲利回饋給勞工，都不應該被接受，且法律上本來就有一定的罰則。左為桃園市長鄭文燦。(中央社)

一例一休新制對服務業影響大，行政院長林全今天下午受訪指出，希望社會大眾及企業主能夠理解一例一休是社會進步的象徵，國內已有65％的勞工都已經有周休二日，應不會受到影響，主要受影響是35％弱勢勞工，但不至於會全面衝擊物價上漲，最近很多媒體報導錯誤解讀他日前接受專訪內容。

過去勞工工作一周超過五天的，難免有員工調適問題，人事費用也會增加，希望增加費可適當處理，如果是醫院，健保給付應可適當考量。至運輸事業會觀察一段時間，即使要調整也會逐步改變，讓衝擊減少；而一般企業則會嚴查，若企業是因為要給勞工更多薪資而作適度成本反映，大家可以接受，但若未把漲價回饋勞工，這是不應被接受的。企業漲不漲價市場有其運作機制 會視企業是否違法現行法規，有無聯合行為哄抬，法律上就會有裁罰。

林全表示，一例一休修法目的是改善勞工工作條件及環境，希望利用增加休假，或提高加班費讓工時能減少方式達成，因此難免會造成企業有一部分成本增加，但政府評估過，增加幅度是有限的。

他說，畢竟65％勞工都已經有周休二日，不會受到影響，主要是35％弱勢勞工、企業受影響，但不至於會造成全面物價上漲。他指出，日前很多媒體報導都錯誤解讀他整個受訪內容，若去看全面的內容應該不至於有這種錯誤的解讀，「不會造成這樣（全面物價上漲）的波及」。

他說，希望社會及企業主能夠理解，一例一休是一個社會進步的象徵，當然因為新法修法後難免在法律解釋上不清楚、或還不清楚部分，會盡力去解釋，新的制度實行總是有調適期，也會給企業適當輔導的期間有緩衝，讓調適過程能夠平順，讓大家能一起為勞工進步有一個好的工作環境及時間。

(工商)