農曆春節 國軍C-130運輸機待命支援

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農曆春節將至，國防部今天表示，1月26日至2月2日國軍規劃C-130運輸機待命應援，如果外、離島天候不佳或主要節日釀大量民眾滯留時，將依往例配合交通部疏運申請期程。

國防部後次室後勤管理處處長周一新少將在今天的國防部例行記者會中，說明國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃。

官兵返鄉運輸部分，周一新說，國防部規劃自106年1月22日起至2月7日止，空運採C-130運輸機及民航機團訂機位（離峰班次），針對金、馬、澎地區實施分批、分散運輸；另海運規劃亦安排相關航次，針對東、馬及烏坵地區實施運輸。

支援緊急疏運部分，周一新說，啟動時機主要依據交通部民航局「機場暫停起降期間旅客疏運緊急應變機制」，當外、離島地區因天候不佳，或主要節日造成大量民眾滯留，且民間運量無法及時負荷需求時，由交通部向國防部傳真公函提出申請，國軍派遣兵力支援執行。

周一新說，春節期間將配合交通部疏運期程，目前規劃於106年1月26日至2月2日，共計8日待命應援；循春節疏運往例，配合交通部疏運申請期程，規劃C-130運輸機於屏東本場待命，在不影響戰備演訓任務及不與民爭利前提下支援需求。

周一新說，國防部103年至105年計派遣空軍C-130運輸機，協助疏運218架次，搭載軍民9385人。1060105

(中央社)