釋放你的老靈魂 霞海城隍廟辦文創年貨
「願意走進巷弄的人，都擁有一個老靈魂」，年關將近，台北霞海城隍廟與地方人士共同策劃「文化入巷辦年貨」活動，讓市民共襄迪化街盛事外，也能走進周遭巷弄，體驗當地文化。
農曆新年將至，今年除了由台北市舉辦的年貨大街外，霞海城隍廟方與大稻埕創意街區發展協會、舒喜巷市集共同策劃「文化入巷辦年貨」活動，與在地的咖啡、酒館、偶戲、手作等文創業者，分別在迪化街一段14巷、32巷、46巷及72巷內各自舉行活動。
「願意走進巷弄的人，都擁有一個老靈魂」，活動策展人黃飛霖表示，一般民眾認知的迪化街就是所謂的「廟前街」，但事實上，大稻埕地區人文薈萃，許多文化都蘊藏在巷弄，而他們的目的，就是希望能讓客人「回頭」。
黃飛霖說，希望藉由此活動，讓民眾「入巷辦年貨」外，也能體會文化風采，而不僅只是在廟前街購物而已。
至於巷弄中有哪些「特別」的年貨？城隍廟方列舉，包括茶米露、玉鳳旗袍、台原亞洲偶戲博物館、天然椰子油、歪樓樂高積木藝術空間、Le Zinc洛 Cafe Bar等約35在地店家，若再加上前來共舉的業者，預計將有近百家攤商一同「逗熱鬧」，除了有折扣外，也有表演活動，精彩可期。1060105
(中央社)
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