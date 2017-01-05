新聞深喉嚨》漲價是必然 官員還在「自嗨」物價溫和？

新聞深喉嚨》／圖截自中天新聞

台灣物價失控，而蔬果打從夏天接連幾個颱風來襲後就持續不穩，近期香蕉每百公斤竟然高達18000元，市售3根要價69元！而其他像是芭樂價格也居高不下，幾乎可比水蜜桃。再加上高麗菜要嘛200元傷害消費者，要嘛20元傷害農民，甚至還傳出有部分產地生產過剩，農民喊出「自己來載免費送」！菜價平準機制完全失控，政府到底在幹嘛？

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人民苦不堪言，新政府卻滿腦子鬥爭，從段宜康，王世堅，到梁文傑，尤其是民進黨第一大派系「新潮流」，眼中沒有百姓疾苦，只有牽動農會改選，政治版圖的北農人事，幾個月來除了想把韓國瑜搞掉，一無是處，說好的抓菜蟲呢？而如今傳出北農工會不滿市議會片面調高北農租金，考慮農曆年前「怠工」三天，怎麼辦？

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物價失控了，4日傍晚行政院卻開了一場宛如平行時空的「自嗨」記者會，從早先行政院長林全說「漲價是必然」，到行政院發言人徐國勇瞎掰「物質不滅定律」，到央行總裁彭淮南喊話「通膨溫和」，行政院副院長林錫耀說：「成本只增加0.22%」云云，官字兩個口，你們到底活在哪個世界？而蔡總統也說話了，她金口一開，說：「現在才是政策開始，盼政院和民眾多溝通，注意個別產業需求，不要用冷冰冰的數字看待這些影響」。最「冷冰冰」的，不就是你們這些官嗎？

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眼下蔡總統念茲在茲的卻是布局連任？特定媒體連日放話，說蔡總統力挺台北市長柯文哲2018連任，以免他循「阿扁模式」輸掉市長選總統。還要拉台南市長賴清德當總統府秘書長「榮辱與共」，就怕這兩人2018若是「失業」，會威脅蔡總統2020連任？

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(中時電子報)