禁!衛福部提修法 酒吧、夜店全面禁菸
菸害防制法將全面趨嚴！依現行法令規定，部分室內仍可吸菸，衛福部國健署已提出修法草案，未來「所有室內公共場所全面禁菸」，酒吧、夜店將首當其衝，雪茄館、水菸館也僅能提供買貨服務。國健署指，修法目的在保障員工拒吸二手菸權利，目前已處預告階段，60天後啟動立法程序。
國健署昨預告修正「菸害防制法」草案，其中一條便是強化全面室內禁菸、刪除室內可設吸菸室的規定。依現行規定，各公眾消費的室內場所，雖全面禁菸，但有列出數項「特例」，據菸害防制法第15條規定：「該場所內設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室、半戶外開放空間之餐飲場所、雪茄館、下午9時以後開始營業且18歲以上始能進入之酒吧、視聽歌唱場所，不在此限」，該規定也成為此次修法重點。
國健署菸害防制組組長羅素英指，此次修法目的再跟進世界衛生組織菸草控制框架公約（WHO FCTC），以室內吸菸室為例，目前並無設備可以完全阻隔二手菸，導致工作場所的員工被迫吸入二手菸，必須捍衛他們權益。該草案已於昨日預告，經60天預告期、彙整各界意見後，便會啟動立法程序。
在台北市大安區擔任酒吧店長的小安說，支持國健署的修法政策，雖然本身有吸菸，但吸菸是「幾分鐘」的事，不想「數小時」的工作時間都與菸味為伍，且吸菸會影響品酒的嗅覺，「現在客人也多能接受室內禁菸觀念」。
會抽雪茄的小陳說，雪茄需要試味道，雪茄館不能抽雪茄「超怪」、「像是去餐廳卻只能外帶」，認為要不要消費、打工，都是個人意願，政府的配套措施應做的更完整，否則擔心店家因此倒閉。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時)
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