退化性關節炎 8旬嬤膝蓋如氣象台
台中市80歲陳姓老婦，因罹患嚴重的退化性關節炎，每逢天氣改變，關節就會疼痛到讓她唉唉叫，還被晚輩戲稱是「家中的氣象台」，日前接受人工關節置換術，關節終於不再常常疼痛。亞大醫院指出，近來因天氣變化大，因關節疼痛就診的患者增加約2成。
陳婦告訴醫生，只要氣溫降低，關節處就會開始疼痛，多年來，一到冬天她就幾乎足不出戶，連全家人想出去吃飯，但想到外出要走路，就連想出門的意願都沒了。
陳婦的家人不忍她經常忍受疼痛，日前帶她前往醫院就診，亞大醫院由腫瘤及關節重建科主任王大翊指出，陳婦關節退化程度相當嚴重，必須採取人工關節置換術治療，術後恢復良好。退化性關節炎會使肢體慢慢變形，甚至長出骨刺，多好發於上肢，且常見於女性。
王大翊說，入冬後天氣變化大，使得門診因關節痠痛就醫的老年人也多了約2成，呼籲關節炎患者應適度休息、配合物理治療，症狀可獲得緩解，也能藉由熱敷促進血液循環、放鬆局部肌肉與韌帶，可達到緩解痠痛的效果。
(中時)
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