林全「講古」：高鐵BOT經驗值得借鑑

行政院長林全認為高鐵BOT經驗值得借鑑。（張家豪攝）

行政院長林全出席高鐵「通車10周年暨探索館開幕典禮」，他提到，高鐵的重要歷史意義，就是以BOT興建，他當初還是學者的時候，反對由政府興建的，因為政府有很多工程延宕、預算增加，如北二高編列500億，最後變成1500億，如台北捷運初期營運網預算1500億，變成4400億元，他怕由政府蓋高鐵，最後追加預算成天文數字。

林全追憶，但民間BOT也有反對聲音，如「小孩玩大車」，畢竟高鐵當時是全世界最大BOT案。

但林全說明，任何做法都有可能失敗成功。他認為BOT要成功，第一個要公私要通力合作，如政府用公權力徵收土地、幫忙用公信力借錢利息較低；民間則是不會受制於預算，採購、招才都靈活。

林全說，政府幫助高鐵徵收土地沒有遇到大困難，但財務規劃不好，導致高鐵一度融資不易，發行特別股沒人買。但不必譴責前人，而是吸取經驗。高鐵也發揮民間的專業與靈活，完全沒有超出預算。另外，即便工程從歐洲標轉移日本標，也維持高品質。

他說，高鐵過去十年來的努力有目共睹，翻轉台灣經濟，也翻轉運輸系統，相當程度刺激台鐵。

(中時)