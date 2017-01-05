酒吧雪茄館擬全面禁菸 電子煙也要禁

國健署今表示，近期擬修法擴大禁菸場所，未來酒吧、夜店、雪茄館將通通禁菸，不只如此，禁菸場所除了不得吸菸，將一併禁止吸食電子煙，否則最高將開罰新台幣1萬元。

根據現行規定，公共場所全面禁菸，但像是旅館、商場、餐飲店或室內公共場所中，有獨立空調、獨立隔間的室內吸菸室、雪茄館、晚上9時後營業的酒吧等則不在此限。

衛福部國健署昨天預告修正「菸害防制法」草案，健康教育及菸害防制組長羅素英今天表示，未來擬全面刪除室內吸菸室規定，不僅將酒吧、夜店及雪茄館也列為全面禁菸場所；此外，也將電子煙一併入法，明訂公共場所不得吸電子煙、不可提供給未滿18歲者等。

羅素英解釋，因吸菸室無法有效杜絕二手菸的煙霧飄散，基於世界衛生組織菸草控制框架公約及世界各國共同的趨勢，計畫刪除室內吸菸室規定。

至於電子煙的部分，羅素英說，草案中明訂「電子煙」就是內含尼古丁、甲醛、乙醛或其他有害人體健康的物質，釋放煙霧供人類似吸食菸品的霧化器、煙液器及加熱器的電子裝置。

羅素英指出，電子煙是全球新興健康危害議題，恐使未成年者產生吸食菸品認知，提早接觸到菸品，因此未來凡是禁菸的場所，也不可吸食電子煙，任何人也不可供應電子煙給未滿18歲的青少年，同時禁止電子煙廣告及贊助。

國健署表示，該草案將進行為期60天預告期，蒐集各界意見，並送行政院、立法院審議，未來一旦通過，民眾於禁菸場所吸菸、電子煙，最高可處新台幣1萬元罰鍰。1060105

(中央社)