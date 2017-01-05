一銀ATM盜領案黑手 另涉歐洲多國盜領

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資安公司Group-IB今天表示，去年7月駭入台灣第一銀行提款機盜領200多萬美元的組織，也涉及去年歐洲12起以上的提款機盜領案。

路透社報導，Group-IB在最新客戶報告中說，名為「Cobalt」的集團在歐洲大肆盜領，其使用的手法，和在台灣所用的手法相符。

Group-IB在對顧客的報告中說，嫌犯利用惡意軟體「ATM spitter」攻擊一銀提款機，並在亞美尼亞、白俄羅斯、英國、保加利亞、愛沙尼亞、喬治亞、吉爾吉斯共和國、摩爾多瓦、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯和西班牙涉及類似侵駭事件。

3名涉嫌盜領一銀提款機的東歐男子去年7月在台被捕，根據法庭文件，3人分別為拉脫維亞籍、羅馬尼亞籍與摩爾多瓦共和國籍，包括他們在內，共22名非台籍人士涉嫌參與此案，所盜領的現金多已在案發後尋回。

此案還在審理，3名被告的律師告訴路透社，委託人並不熟悉Cobalt。被告則堅稱無辜，昨天並在聆訊中表示，不隸屬任何國際犯罪集團。

Group-IB去年11月首度在報告中詳細提及歐洲這些提款機盜領案，並點名駭客為Cobalt集團，並於上週首度在報告中點出Cobalt和一銀案的關聯。

台灣調查人員告訴路透社，並不清楚Cobalt和一銀駭客案有關。1060105

(中央社)