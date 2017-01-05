海地新總統莫伊斯 誓言未來會不一樣

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海地拖延多時的總統大選惡夢結束，香蕉出口商莫伊斯（Jovenel Moise）確定當選，讓海地的政治危機劃下句點，他預告「未來日子會不一樣」。

法新社報導，莫伊斯2015年由前總統馬德立（Michel Martelly）欽點為接班人，代表中間偏右執政黨海地光頭黨（PHTK）參選。臨時選舉委員會本月3日正式宣布莫伊斯贏得去年11月20日大選，預計2月7日就職。

海地這場政治危機自2015年10月開始，半島電視台（Al-Jazeera）報導，莫伊斯贏得第一輪總統選舉，但因發現有大規模舞弊，結果遭廢止無效。去年11月的大選則沒有傳出重大事件。

馬德立任期2016年2月快結束時，國會曾選當時的參議院議長普利衛（Jocelerme Privert）出任臨時總統。

大多數海地民眾2年前根本不認識莫伊斯，他的勝選主要歸功於運用社群媒體選戰。在此之前，海地主流政黨仍鮮少利用社群媒體。

由於莫伊斯是經營香蕉貿易的農業企業家，公關公司為他取了個綽號「香蕉人」，他在選戰期間也樂於以此自稱。

宣布當選後，莫伊斯在首都太子港豪華大飯店受一小群人圍繞的景象，與選戰期間，親近鄉間和窮人的形象大相逕庭。

大型工業公司和經濟精英資助和支持莫伊斯的政治發展，如同他的前任馬德立獲富有少數團體支持如出一轍。

不過莫伊斯並沒有標榜要延續馬德立的作法，馬德立也從未參與莫伊斯的公眾集會。目前還不清楚莫伊斯的新政府會延攬哪些人，而他誓言新政府會講求實際。

他說：「我在眾人面前保證，要與所有海地人手牽手合作，讓國家走上秩序、紀律和進步的道路。」他預告說「接下來日子會不一樣」。（譯者：中央社羅苑韶）1060105

(中央社)