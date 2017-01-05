拒絕酒毒關懷醫暴 北檢北市府簽備忘錄
台北地檢署今天與台北市政府簽署合作備忘錄，共同宣示拒絕酒毒、關懷醫療暴力決心。
今天簽署的備忘錄主要有4大方向，包括針對酒駕犯轉介戒酒治療，預防再犯；建立藥頭通報機制，預防毒品流入校園；檢警一同關懷醫療暴力，聯手維護醫事人員人身安全及保障民眾就醫權益；增進檢察官醫療專業知能，北檢建立「醫療專家諮詢服務團隊」等。
台北市長柯文哲說，雖然說行政、立法、司法是三權分立，但分立還是可以合作，北檢檢察長邢泰釗一上任，有到市府拜訪，看有無合作的機會，而要處理好酒駕、毒品、醫暴問題，可透過專責機構、三級預防制度及良好的橫向聯繫等方式進行。
柯文哲表示，酒駕和毒品犯大概佔目前監獄人數的75%，這是很大的問題，他覺得要試著把酒駕者和毒販，當作病人或犯人來處理，效果或許會比較好。
柯文哲也說，他們做過研究，酒駕最常（多）發生的時間就是在「現在」，也就是各單位舉辦尾牙、春酒之際，市府就可來做相關宣導廣告等，做好三級預防。
柯文哲特別強調，「對我們醫界來說，急診暴力是我們最痛恨的」，因此需要警方與司法單位攜手合作，共同嚇阻醫暴。
邢泰釗則說，今天舉行記者會的目的之一，就是要向民眾宣示要拒絕酒毒、關懷醫療暴力決心，讓全民達成共識。1060105
(中央社)
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