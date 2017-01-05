王毅凱瑞通話 重申一中

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大陸央視客戶端報導，中國大陸外交部長王毅今天與美國國務卿凱瑞通電話。凱瑞通話時表示，美中關係十分重要，堅持基於中美三個聯合公報的「一個中國政策」，是美國兩黨的共同立場。

報導指出，凱瑞（John Kerry）表示，近年來，美中在推動全球經濟復甦、應對氣候變化、解決國際安全熱點問題等領域保持密切合作。美中關係十分重要。堅持基於美中三個聯合公報的「一個中國政策」，是美國兩黨的共同立場。

報導引述王毅表示，中美關係正處於承前啟後的重要階段，兩國合作的成果來之不易，雙方應共同悉心維護，把握好兩國關系發展的正確方向。1060105

(中央社)