原民會公告原住民族歲時祭儀放假日

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原民會公告106年度原住民族歲時祭儀放假日，無論軍、公、教、勞工或學生，只要具有原住民身分，都可以在所屬族群的歲時祭儀放假日請假。

依據內政部「紀念日及節日實施辦法」，原住民於原住民族歲時祭儀放假1日，放假日期則由原民會參酌各原住民族習俗公告規定。

其中，鄒族可擇1日放假的期間在2月1日至4月30日，3月28日至4月25日為賽夏族，排灣族及魯凱族同樣為7月1日至8月31日，阿美族為7月1日至9月30日，噶瑪蘭族為7月10日至8月31日，邵族為9月20日至10月19日，卡那卡那富族則為10月1日至10月31日。

另外，拉阿魯哇族放假日期為3月1日，布農族為5月12日（5月第2週星期五），雅美族（達悟族）在5月26日（農曆5月1日），泰雅族為8月25日（8月最後1週星期五），撒奇萊雅族為10月6日（10月第1週星期五），太魯閣族為10月15日，卑南族與賽德克族在12月31日。1060105

(中央社)