世界街舞賽冠軍 嘉義子弟獲涂醒哲表揚

我要評比

由嘉義子弟組成的「Dream Runnerz築夢者-DRZ」街舞團，去年12月獲世界街舞大賽總冠軍，今天由嘉義市長涂醒哲接見表揚。

市府表示，Dream Runnerz築夢者-DRZ去年4月獲「2016 RESPECT CULTURE WORLD FINAL世界街舞大賽」台灣代表權，12月參加決賽，獲得總冠軍，相當不易。

涂醒哲對於團員們發揮創意、運用策略，以及不屈不撓的精神予以肯定，感謝並嘉勉他們用汗水及努力換來的成果，讓世界看見台灣、看見嘉義。

市府指出，已舉辦10年的RESPECT CULTURE WORLD FINAL是從韓國發跡，不僅是國際B-boy盛會，也是世界指標級街舞賽事之一，每年吸引無數頂級舞者競技。

這項活動去年12月首度移師海外，首站就在台灣舉辦，比賽採4ON4團隊賽制，全球有16國、29分區經過初賽後，最後有7國、8隊角逐總冠軍。

市府表示，Dream Runnerz築夢者-DRZ成立於2010年，去年有6次代表台灣出賽，並拿下3次世界冠軍；這次打敗強敵法國隊French touch、中國隊fresh star及日韓等全球頂尖參賽者，實屬不易。1060105

(中央社)