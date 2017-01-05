臘八節 寺廟煮臘八粥分享給民眾食福

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農曆12月初8日「臘八節」，佛光山竹東大覺寺今天帶著近900碗臘八粥到新竹縣政府，送給各處室員工食福；佛光山法寶寺也將於7日端出千碗臘八粥與民眾分享。

農曆12月初8日是釋迦牟尼佛成道日，民間用糯米、黃米、小豆、花生、杏仁、桃仁、紅棗、果脯等八味料，熬煮成「臘八粥」供佛，祈求新的一年諸事圓滿，再分贈給善男信女，保佑身體健康。

佛光山竹東大覺寺連日來動員數百人次、從清晨5時起熬煮近2萬份臘八粥，分享給新竹縣內各弱勢團體、養護中心、公家機關及民眾，讓大家吃健康、吃吉祥。

大覺寺永澄法師、督導長黃明珠等人，今天拜會新竹縣政府，分送象徵平安的臘八粥、春聯、以及星雲大師的著作等，感受到愈來愈濃的過年氣氛，副縣長楊文科則代表回贈感謝狀。

新竹市政府則為年節準備一系列應景活動，7日將由佛光山法寶寺端出5000份臘八粥，在境福宮發給民眾食福、食平安；而除夕夜、年初一則有贈純金金鈔與燒頭香活動；2月元宵節「上元佳節童樂會」，大小朋友都可免費領取燈籠踩街，歡樂度過新春佳節。1060105

(中央社)