中市花毯節打造無障礙通用環境 民眾按讚！
2016台中國際花毯節首度移師后里，開幕以來已破100萬人次，為因應每天數十萬入園人潮，台中市政府共動員450位志工，維護活動安全、清潔環境，並提供遊客引導服務。此外，也安排復康巴士接送各地弱勢團體前往園區，並規畫無障礙通用環境，要讓每個人都能暢遊花毯節。
市府觀光旅遊局表示，這次花毯節有許多志工自動投入服務，是活動能順利進行的因素之一，市府代表市民向所有志工表示感謝。
觀光旅遊局長陳盛山指出，花毯節志工共分為維護管理、觀光及環保志工，維管志工每天分批定點在園區內維護民眾安全，並提醒民眾勿踐踏花草；觀光志工則耐心地為民眾解說並提供諮詢；環保志工則每天巡查園區、隨時清理垃圾，也勸導民眾勿亂丟垃圾，做好分類工作。
花毯節期間，市府貼心安排復康巴士接送各地弱勢團體前往園區，也細心規畫無障礙通用環境，友善身心障礙人士。
來自苗栗文林國小特教班師生日前特地南下到台中后里花毯節遊玩，其中一位老師表示，園區內規畫的無障礙步道讓特教班學生倍感舒適，能一路暢遊園區，而園內的動物造型花卉裝置、旋轉木馬等，也讓學生感到驚喜，是一趟愉快的旅程。
(中時)
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