田徑》田總放寬禁賽標準 俄選手需有自清資料

俄羅斯撐竿跳女王伊辛芭耶娃雖無緣奧運，卻獲准參選IOC運動員委員會委員。（美聯社資料照）

世界禁藥組織(WADA)在2016年嚴查2008-2015年各項重要國際賽事有無選手違規使用禁藥，沒想到不但查出不少拿過奧運金牌選手使用禁藥，最讓人驚訝的就是俄羅斯政府似乎介入提供禁藥給田徑選手，國際田總(IAAF)與國際奧會(IOC)動用禁賽令，導致包含撐竿跳女皇伊辛芭耶娃飲恨退役。這起風暴時隔多月，如今IAAF決定放寬禁賽令，只要遭禁賽的俄羅斯選手能夠提出自清資料，就有機會解禁。

IAAF認為部分選手在俄國政府使用禁藥，多少有些無辜，並且有了克利希娜(Darya Klishina)在國際仲裁法庭提供境外檢測數據，以及過去3年在美國訓練資料，得以個人名義參加里約奧運。在此前例下，IAAF決定放寬限令，以被禁賽的俄國田徑選手如果想要重回賽場，就必須自行提出沒有使用禁藥的資料，以及過去合作過的教練、醫生與防護員，然後申請複檢由田總紀律委員會重新審定。

(中時電子報)